Donatella Aragozzini

ROMA - Tornare sul piccolo schermo non era nelle sue intenzioni, perché «non sono una maniaca del video». Ma dopo un lungo corteggiamento da parte del direttore di Rai3, Stefano Coletta, Raffaella Carrà ha finalmente detto sì e, da giovedì 4 aprile in prima serata, sarà al timone di A raccontare comincia tu, versione italiana del format spagnolo Mi Casa Es La Tuya, diretto da Sergio Japino e coprodotto da Ballandi Arts. «Tutti si aspettano che io canti e balli ma non ne ho più voglia. Coletta invece mi ha convinta perché ha colpito la mia curiosità - racconta la conduttrice - È stata per me una prova molto dura perché sono interviste di un'ora e mezza: ne facevo anche a Carràmba, ma erano diverse, molto brevi. È stato molto emozionante, alla fine di ogni intervista avevo le gambe che mi tremavano per l'ansia».

In questo primo ciclo perché già si parla di farne un secondo Raffaella incontra, ognuno nella propria casa o in un luogo che comunque lo rappresenta, Fiorello, Sophia Loren, Riccardo Muti, Leonardo Bonucci, Paolo Sorrentino e Maria De Filippi. «Di ognuno di loro ho letto prima la storia, ho cercato di trovare delle similitudini per dire che anche io ho avuto lo stesso problema prosegue ad esempio il maestro Muti ha avuto una mamma molto severa come me». Le puntate hanno tutte sapori diversi, essendo molto diverse le personalità dei protagonisti: quella con Fiorello, la prima ad andare in onda, sarà ad esempio «scintillante, siamo entrati in una intimità che non avevamo mai toccato», con la Loren ha battibeccato a proposito delle lettere d'amore di Cary Grant («non ne ha voluto parlare, ma lo aveva scritto nel suo libro, mi sono sorbita 250 pagine della sua vita!»), Bonucci «con sua moglie mi ha fatto entrare piano piano in momenti duri che hanno attraversato con il figlio», mentre Sorrentino «l'ho sgridato perché ha usato la mia canzone A far l'amore comincia tu, nel remix di Bob Sinclar, in una scena in cui tutti si drogavano» (nel film La grande bellezza, ndr). Ancora da registrare, invece, la puntata con Maria De Filippi. L'incontro più emozionante, quello con il maestro Muti. «Per me la musica classica è il top spiega avrei dovuto incontrarlo prima dell'inizio del programma, sarei stata meno emozionata e più allegra. Solo a telecamere spente ho conosciuto la moglie, che ha i capelli blu e ha raccontato di amare i rapper perché i loro testi sono poesie: sarebbe stato bello parlare anche di questo». E se Mina non l'ha nemmeno presa in considerazione («avrebbe sicuramente detto no»), Roberto Benigni è l'unico a essersi rifiutato: «Aveva altri impegni... Peccato, mi sarei divertita. Ma se gli piace, magari lo faremo per la seconda serie».

Sulla tv di oggi, la Carrà è scettica: «Sta diventando un po' come negli altri paesi, Ballando con le stelle è arrivato alla quattordicesima edizione, C'è posta per te pure. Ci sono meno rischi nuovi, si cerca la sicurezza». E a proposito della De Filippi sottolinea: «Uomini e donne non mi piace, ma so che anche alla mamma di Maria De Filippi non piaceva, glielo dirò. Non dovrebbero esistere i tronisti. Come quando Gori mi chiese di fare The Bachelor: era una roba maschilista da morire».

