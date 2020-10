Donatella Aragozzini

ROMA - Sta per tornare Il collegio, il programma diventato un vero e proprio cult tra i giovanissimi e gli adolescenti, di nuovo in palinsesto a partire dal prossimo 27 ottobre. Dopo aver esplorato le ferree regole educative dei primi anni Sessanta, poi la ventata di novità che il 1968 ha portato anche nei programmi scolastici e infine gli sfavillanti anni 80, stavolta il docu-reality di Rai2 sarà ambientato nei 90: i 21 ragazzi protagonisti, provenienti da ogni parte d'Italia, saranno infatti catapultati nel 1992 e potranno perciò calarsi nei panni dei loro stessi genitori, molti dei quali hanno frequentato la scuola proprio in quell'epoca.

La quinta edizione, registrata in era Covid e dunque con una particolare attenzione al rispetto delle norme di sicurezza previste per l'emergenza sanitaria in corso, promette diverse novità. Tanto per cominciare, cambia la cornice: non più il Convitto Celana di Caprino Bergamasca ma un altro edificio storico, il Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone, fondato nel 1888 dall'allora ministro dell'Istruzione, il filosofo Ruggero Bonghi. Dovrebbero inoltre cambiare alcuni dei docenti, anche se sembra che siano confermati i preferiti dai telespettatori, vale a dire il severo e fascinoso insegnante di italiano Andrea Maggi e la temutissima prof di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio, mentre la voce narrante sarà nuovamente quella di Giancarlo Magalli, che ha raccontato e accompagnato le avventure dei giovani studenti delle prime tre edizioni. La notizia che più renderà felice il pubblico è però la durata più ampia, non più 6 puntate ma 8. E non poteva essere altrimenti, visto l'incredibile seguito che ha il programma.

La versione italiana del format internazionale Le Pensionnat That'll teach'em, prodotta in collaborazione con Banijay Italia, ha avuto nel tempo una crescita costante, ottenendo lo scorso anno una media superiore all'11% di share e 2.584.000 spettatori e laureandosi programma di prima serata più giovane tra quelli proposti dalle reti generaliste, con un finale che ha fatto registrare l'incredibile share del 50% tra i ragazzi tra gli 11 e i 14 anni e quasi il 40% sul target 15-19 anni.

