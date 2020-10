Donatella Aragozzini

ROMA - Si riaccende la lotta per il dominio di Roma, una città che «non si governa con le carte e nemmeno con le pistole, ma con il potere». Dal 30 ottobre sarà disponibile su Netflix, in oltre 190 paesi, la terza e ultima stagione di Suburra-La serie: 6 episodi che vedranno Aureliano (Alessandro Borghi) e Spadino (Giacomo Ferrara) ancora più uniti contro Samurai (Francesco Acquaroli), con l'onorevole Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) sempre più in bilico tra il mondo di sopra e il mondo di sotto. «Questi quattro anni hanno forgiato la mia vita professionale e anche privata racconta Borghi prima ero un ragazzetto che cercava di dimostrare qualcosa, ora ho la consapevolezza di aver fatto qualcosa di bello. L'ultimo giorno di set è stato molto triste, io e Giacomo ci siamo commossi». «C'è tanta emozione nel salutare questa serie che è e resterà un pezzo di cuore», conferma Ferrara, che ammette di aver instaurato con il collega un solido legame di amicizia anche nella vita reale: «Si è creata subito tra di noi un'alchimia particolare». Borghi ha anche affrontato il discorso delle chiusure, ammettendo che lo stop ai cinema «è una sofferenza per tutto il settore».

Se la prima stagione era incentrata sul Vaticano e l'acquisizione dei terreni di Ostia e la seconda sulla competizione per il potere politico, il capitolo finale ruoterà attorno alla battaglia per determinare chi alla fine diventerà il re indiscusso di Roma, con in ballo il grande affare del Giubileo. Alle accuse di mostrare il lato oscuro della città risponde il produttore Cattleya, Riccardo Tozzi: «Noi ci ispiriamo alla realtà per fare un racconto di fantasia, la realtà da cui partiamo non la produciamo noi». E, sulla decisione di fermarsi alla terza stagione, aggiunge: «Bisogna tirarsi via quando si è nella parte alta dell'onda e non quando si scende, così resta un bel ricordo». È invece il regista Arnaldo Catinari, passato dietro la macchina da presa dopo esserne stato direttore della fotografia, a spiegare perché stavolta gli episodi sono appena sei: «L'epilogo ci richiedeva di sintetizzare il tempo, che è ineluttabile: ognuno è solo con se stesso e davanti a un tempo che sta per finire». La colonna sonora, Suburra - Final Season, è firmata da Piotta e uscirà sulle piattaforme digitali lo stesso giorno della serie.

