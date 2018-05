Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniROMA - Per il pubblico del nuovo millennio era il severo marchese Obrofari di Orgoglio, il parroco Don Lorenzo della sitcom Don Luca, Luciano Mauri di Incantesimo 9 e 10. Ma Paolo Ferrari, che si è spento ieri a Roma all'età di 89 anni, è stato un grande, grandissimo uomo di spettacolo per ben otto decenni, attore di grande eleganza e versatilità. Nato a Bruxelles nel 1929, aveva debuttato ad appena nove anni in radio, dove interpretava un giovane balilla in una trasmissione dell'EIAR, e quel piccolo ruolo gli aveva aperto le porte del cinema, grazie ad Alessandro Blasetti che dopo averlo sentito recitare lo volle nel suo Ettore Fieramosca. Da allora, fino al ritiro dalle scene nel 2013, ha preso parte a circa quaranta film, diretto da importanti registi (da Mattioli a Steno, da Zeffirelli a Petri), ha calcato i palcoscenici teatrali, memorabile nell'Opera da tre soldi di Brecht al Piccolo Teatro di Milano con Strehler e poi nella sua collaborazione con Ronconi, e ha lavorato in televisione, dove ha alternato sceneggiati (in primis il Nero Wolf con Buazzelli, dove interpretava Archie Goodwin) e varietà (come Il mattatore con Vittorio Gassman) e che gli ha regalato la grande popolarità con lo spot del fustino Dash negli anni 60. Conduttore del Festival di Sanremo nel 1960 con Enza Sampò, è stato inoltre un importante doppiatore, voce di Humphrey Bogart e occasionalmente di altri noti attori come Roger Moore, David Niven e Richard Burton.riproduzione riservata ®