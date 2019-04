Donatella Aragozzini

ROMA - La fiction è donna. Per lo meno, lo saranno molte di quelle che vedremo nella prossima stagione. Scorrendo i titoli destinati ai canali Rai e Mediaset, infatti, salta agli occhi la rilevanza che hanno le storie al femminile. Vittoria Puccini, ora protagonista su Rai1 di Mentre ero via (la prossima puntata andrà in onda il 2 maggio, dopo lo stop di questa settimana per lasciare spazio al match di Coppa Italia), sarà ad esempio un pubblico ministero nel thriller a sfondo legale Il processo, 8 episodi per Canale 5, incentrato sulla morte di una ragazza della quale è accusata un'altra donna, interpretata da Camilla Filippi. Dalle aule del tribunale ci spostiamo alle corsie di un ospedale, dove troveremo Gabriella Pession nei panni di una neuropsichiatra infantile dai metodi tutt'altro che convenzionali nel medical drama Oltre la soglia, sei prime serate sempre per l'ammiraglia Mediaset (in attesa di tornare anche su Rai2 nella terza stagione de La porta rossa, confermata nelle scorse settimane).

È invece una storia familiare la fiction in 12 episodi Vite in fuga, con Anna Valle e la giovane vincitrice di Sanremo Young Tecla Insolia, mentre ha il sapore del poliziesco Le avventure di Imma, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, 6 puntate dedicate alle indagini di un infallibile sostituto procuratore di Matera cui presta il volto Vanessa Scalera, entrambe in onda su Rai1.

Tutte al femminile anche altre due produzioni per la prima rete Rai, vale a dire il secondo capitolo de L'amica geniale, la trasposizione dell'omonimo romanzo di Elena Ferrante, e Sei bellissima, dove Cristiana Capotondi interpreta un ispettore di polizia che, insieme al suo team investigativo composto interamente da donne, indaga sui drammatici casi di femminicidio. E se Giulia Michelini sarà protagonista indiscussa dell'attesa serie Rosy Abate 2 (foto grande), un'altra fiction Mediaset, Made in Italy, pur essendo corale, vede molte attrici note da Margherita Buy a Claudia Pandolfi, da Valentina Carnelutti a Stefania Rocca e Nicoletta Romanoff interpretare personaggi che ruotano attorno all'alta moda italiana degli albori.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA