Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniROMA - In passato il suo nome è stato più volte associato alla possibile direzione di questo o quel canale Rai, ma stavolta è lo stesso Michele Santoro ad autocandidarsi per un ruolo di primo piano nella tv di Stato. «Manderò a Camera e Senato il mio curriculum per il Consiglio di amministrazione della Rai», ha annunciato ieri il giornalista, illustrando i punti fondamentali del suo programma, ovvero l'assoluta trasparenza dei costi e l'obbligo di destinare a produttori indipendenti il 40% delle produzioni del servizio pubblico. L'occasione per questa campagna elettorale è stata la presentazione del nuovo ciclo di M, al via il 10 maggio alle 21.05 su Rai3: 4 puntate dedicate al caso Moro e al periodo successivo, quello in cui vennero uccisi Mino Pecorelli, il generale Dalla Chiesa e il colonnello Varisco, costruite partendo da «elementi completamente inediti, emersi dalle indagini agli atti della commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro appena depositate alla Procura di Roma».Come nelle puntate dello scorso anno su Hitler, il format mescola fiction, interpretata tra gli altri da Alessandro Haber e Paola Pitagora, teatro in diretta, attraverso l'intervista a un personaggio cardine di quegli anni, che risponde con le proprie autentiche parole grazie a un attore che gli dà voce (Remo Girone sarà Andreotti, Ninni Bruschetta farà Berlinguer, Claudio Castrogiovanni interpreterà Tommaso Buscetta e Andrea Tidona Licio Gelli) e infine approfondimento giornalistico. Tra le partecipazioni straordinarie, Bobo Craxi nei panni del padre Bettino.