Donatella AragozziniROMA - Fine Ottocento, in una casa di Malaga viene alla luce un bambino che non respira, ma lo zio lo salva con il fumo di un sigaro. Con questa scena si apre la seconda stagione di Genius, la serie prodotta da Ron Howard per National Geographic che lo scorso anno con protagonista Geoffrey Rush nei panni di Einstein fu vista da oltre 45 milioni di telespettatori nel mondo, dedicata stavolta a Pablo Picasso, interpretato da Antonio Banderas (foto), in onda ogni giovedì alle 20.55 su National Geographic (canale 403 di Sky) da domani. Quel bambino è infatti il futuro pittore, uno dei più visionari e prolifici della storia, e quella casa è davvero quella dove venne al mondo, così come la chiesa in cui è ambientato il battesimo è quella dove effettivamente ricevette il primo sacramento.Nei 10 episodi, girati appunto in molti luoghi dove l'artista ha vissuto e lavorato, vedremo il giovane Pablo iniziare a dipingere, quindi abbandonare presto gli studi e trasferirsi con l'amico Carles Casagemas (Robert Sheehan) in Francia, che diverrà la sua seconda patria. E, naturalmente, lo vedremo dividersi tra le tante donne che ha avuto, mogli, amanti e muse ispiratrici, interpretate tra le altre da Clémence Poésy, Samantha Colley, Poppy Delevingne e la nostra Valentina Bellè. Nel cast anche un altro attore italiano, Andrea Scarduzio, nel ruolo del pittore ungherese Endre Rozsda. «Picasso è stato un grande innovatore che ha lasciato un segno profondo dal punto di vista artistico e culturale», ha commentato Ron Howard, felice di poter «raccontare la storia personale che si cela dietro la sua brillante individualità».