Donatella AragozziniROMA - È dichiaratamente non credente. Eppure Niccolò Ammaniti ha scelto proprio la fede per debuttare dietro la macchina da presa, non con l'adattamento di uno dei suoi romanzi ma con un soggetto originale. Il miracolo, la serie Sky in 8 episodi che ha scritto (con un team di sceneggiatori) e diretto (con Lucio Pellegrini e Francesco Munzi), in onda dall'8 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic HD (anche su Sky On Demand e Sky Q in 4K HDR), ruotaattorno al ritrovamento di una statuetta in plastica della Madonna che lacrima sangue: un evento soprannaturale che cambierà la vita a tutti i personaggi che ne sono a conoscenza, tra cui un premier ateo (Guido Caprino), un'ematologa che cerca di studiare il fenomeno dal punto di vista scientifico (Alba Rohrwacher) e un sacerdote finito nel vortice del peccato (Tommaso Ragno).«Ho cercato di essere il più possibile rispettoso della fede - spiega Ammaniti - Ho immaginato al centro del racconto un conflitto all'interno dei personaggi, mettendo una Madonna che spalanca domande per mostrare come ognuno reagisce a una condizione-limite». Prodotta da Wildside, con Arte France e Kwai, la serie ha convinto subito Sky, che già pensa ad una seconda stagione. «Quando ne abbiamo parlato con Niccolò, dopo dieci minuti era chiaro che l'avremmo fatta, perché non è incasellabile in alcun genere e questo la rende unica», racconta Andrea Scrosati, responsabile dei programmi non sportivi di Sky.riproduzione riservata ®