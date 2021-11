Donatella Aragozzini

ROMA - È al timone del programma più goloso della tv: Dolce quiz, il format di Rai2 che vede sfidarsi due vip a colpi di ciambelloni, torte e biscottini. Alessandro Greco lo condurrà al suo epilogo sabato 20 novembre, a mezzogiorno. Sempre in compagnia del re del cioccolato Ernst Knam e di sua moglie Alessandra Mion alias Frau Knam.

Come valuta l'esperienza di questo quiz-cooking show?

«Molto soddisfacente, sono contento che il pubblico abbia gradito: dopo quello che abbiamo passato, ci voleva un happening così, in cui ci si riunisce, si gioca e ci si fa compagnia con l'elemento più coccoloso e gratificante che ci sia, il dolce».

Lei è goloso?

«Purtroppo devo trattenermi, perché ho la tendenza ad ingrassare, ma mi piace mangiare e nello specifico con i dolci vado in estasi. Anche perché vengo da una famiglia di pasticceri, mio nonno Alfredo era il pasticcere più famoso di Taranto, mio padre ha seguito le sue orme e ricordo da bambino che, quando passavo in laboratorio, nonno mi dava sempre un pezzetto di pezzo di pasta di mandorle con cui faceva la frutta martorana».

Ha ereditato il talento come pasticcere?

«Mia moglie Beatrice è specializzata nella preparazione di dolci, anche senza glutine perché è celiaca, io invece sono più portato per i primi piatti, soprattutto quelli della tradizione regionale: carbonara, cacio e pepe, gricia, la Norma, poi naturalmente i piatti della mia Puglia, come la pasta con le cozze o le orecchiette con le cime di rapa. Spesso cucino per gli amici, ci vediamo a casa di uno di loro a Roma, perché io vivo da tanti anni in Toscana, arrivo e mi metto ai fornelli. Sono anche un grande appassionato di vino, uno dei miei sogni nel cassetto è farne uno mio, ma in tandem con qualcuno perché ci vogliono studio e preparazione».

Dolce quiz l'ha vista tornare alla conduzione a più di tre anni da Zero e lode, cancellato da Rai1 nonostante gli ottimi ascolti.

«Sì, mio malgrado quel programma non è stato confermato. Spero che questo ne porti anche altri più lunghi, perché il mestiere di conduttore vive di continuità e purtroppo negli ultimi tempi non l'ho avuta».

