Donatella AragozziniROMA - Dalla tv dei ragazzi alle trasmissioni dedicate a natura e ambiente, fino al programma quotidiano più importante dell'ammiraglia Rai della stagione calda: è stata una crescita continua quella di Massimiliano Ossini, ora al timone, con Valentina Bisti, di Unomattina Estate.Come si trova in questa nuova veste?«Molto bene, non mi aspettavo un programma che oltre a darmi tante soddisfazioni riuscisse a non stancarmi, invece è proprio così: gli argomenti sono talmente tanti e nuovi per me, dalla politica all'economia, dal calcio alla cronaca, che è molto stimolante»Con Valentina Bisti vi siete trovati subito in sintonia?«Sì, l'idea iniziale era di fare una parte io e una lei e invece già dal primo giorno facciamo tutto insieme: quando siamo partiti ero teso, si era appena formato il governo e pensavo di non riuscire a tenere la diretta sull'argomento, le ho detto di prendersi tutto lo spazio di cui aveva bisogno ma lei mi ha tranquillizzato, ha voluto fare tutto al 50% e mi ha aiutato a rilassarmi. Un'altra persona magari ne avrebbe approfittato»Ci sono stati anche momenti non semplici: ad esempio la sfuriata di Oliviero Toscani«Lavorare per sei anni a Disney Channel mi ha insegnato che davanti alla televisione ci potrebbe essere chiunque e devi prestare attenzione: Toscani voleva che facessimo vedere la foto di un bambino morto, ma la scuola era finita, avrebbero potuto vederla dei bambini e non abbiamo voluto. Lui ci ha dato degli ipocriti, ma per me è ipocrisia mostrare immagini così forti per cosa? Per intenerire i cuori? Non mi piace la televisione urlata, forse porta share, ma stiamo rovinando una generazione»La rissa in diretta era invece uno sketch con l'ospite stuntman: qualcuno si è preoccupato veramente«Ci è venuta particolarmente bene e il video è diventato supervirale. Magari mi chiameranno per fare qualche film»Un'estate di superlavoro, ma anche l'autunno non sarà da meno«Sì, a settembre riprenderò Mezzogiorno in famiglia, poi Linea Bianca e ho due-tre progetti molto carini che spero di realizzare: uno di questi è un programma scritto da me, per la prima serata, sulle zone di montagna più difficili e dimenticate del mondo.»Ha condotto programmi di ogni tipo: che le piacerebbe fare ora?«Un programma di seconda serata su ambiente, salute, sicurezza alimentare, che abbia inchieste, ma in positivo. E uno di educazione civica, perché la televisione, che in passato ha insegnato a leggere e scrivere, deve tornare a dare messaggi alla gente».riproduzione riservata ®