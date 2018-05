Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniROMA - All'ultimo Festival di Sanremo ha conquistato pubblico e critica con il brano Il congiuntivo. Ora il toscano Lorenzo Baglioni sbarca in tv con Bella, prof!, pillole quotidiane, da lunedì alle 20.40 su Sky Uno, legate all'omonimo album d'esordio pubblicato lo scorso febbraio per Sony.Sarà un programma musicale?«Non solo, si gioca con la musica e la comicità al servizio della didattica. Ogni puntata riguarda una canzone del disco e un argomento didattico: prima io lo spiego a parole, poi in 20 secondi parla un esperto vero, dell'Università di Firenze o dell'Accademia della Crusca, e infine parte il videoclip della mia canzone».È nato prima il disco o il programma tv?«L'idea di cercare di abbattere il muro tra chi insegna e chi ascolta è nata sul web, con i videoclip, partendo da un'esperienza personale, perché ho insegnato per due anni matematica alle superiori. Poi mi hanno chiesto di lavorare a un progetto multimediale: disco, spettacolo teatrale e programma».La didattica entra dunque anche a teatro?«Sì, lì il fil rouge è il mondo della scuola attraverso monologhi comici, aneddoti e i miei ricordi di studente e insegnante, ovviamente con la musica. Abbiamo fatto 4 anteprime a Firenze, Bologna, Milano e Venezia ma dopo l'estate lo riprenderemo».Si sente più cantante o attore?«I primi anni ero più attore: ho iniziato con i musical a teatro, sono passato alla prosa e ho fatto anche un film, Sta per piovere di Haider Rachid sui ragazzi di seconda generazione. Ma con mio fratello Michele abbiamo sempre scritto canzoni e siamo già al lavoro sul prossimo album, ma non sappiamo ancora come sarà».