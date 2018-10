Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniRiparte dalla Rai il viaggio musicale di Riccardo Rossi (foto) nei ricordi e negli aneddoti legati ai dischi del passato, prima dell'avvento di cd e mp3. Dopo due stagioni su Sky, sbarca infatti su Rai3 I miei vinili, il format originale ideato da Claudio Donato, producer e protagonista della dance italiana degli anni 80 (nonché titolare da sempre dello storico negozio romano Goody Music, al quale è ispirata la scenografia) e condotto dall'attore romano, che da domani accompagnerà i telespettatori ogni giovedì alle 23.15 fino alla primavera.«Il programma non cambia, ci allunghiamo solo di 12 minuti racconta Rossi In questo modo ogni ospite può portare due dischi in più, 7 anziché 5, raccontandoci cosa hanno rappresentato nella loro vita e addentrandosi in quell'universo di sentimenti che solo le canzoni del cuore riescono a liberare». Perché quando metti un Lp sul giradischi «scatta la molla della nostalgia, ritrovi il graffio dove lo avevi lasciato 20 anni prima, ti tornano alla mente dei momenti: la musica ha questa capacità unica di riannodare due sinapsi».Tra gli ospiti del nuovo ciclo, che il conduttore spiega di aver scelto sulla base della «curiosità personale», Luca Cordero di Montezemolo, che ripercorrerà l'amicizia con Lucio Dalla, Isabella Rossellini («un bellissimo incontro, ha l'eleganza della madre, Ingrid Bergman, e lo charme del padre Roberto»), Amanda Lear, che ricorderà la relazione con David Bowie e le federe che le sporcava andando a letto senza struccarsi, Alessandro Gassman, Umberto Guidoni («prima ancora che diventasse astronauta, la moglie gli aveva regalato Luna di Gianni Togni») e Carlo Verdone.