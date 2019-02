Donatella Aragozzini

Quest'anno festeggia 55 anni di carriera e nel curriculum ha titoli cult come Giochi senza frontiere, Il pranzo è servito, Buona domenica, Mai dire gol, La prova del cuoco. Ma il nuovo programma di Claudio Lippi non va in onda sulla Rai né su Mediaset, bensì su Canale Italia: è la rete presente alla posizione 84 del digitale terrestre, padovana di nascita ma con una copertura ormai nazionale, ad ospitare il lunedì alle 19.00 La tua voce, talk show di politica e attualità che conduce con Pier Angelo Perazzi. «È una sfida, perché mi permette di misurarmi con un genere che non ho mai frequentato prima» commenta Lippi, il cui ruolo è «alleggerire i toni del dibattito quando diventano più elevati» e condurre un quiz sulle stravaganze internazionali, da lui stesso ideato. «La novità, rispetto a trasmissioni simili, è il confronto tra le condizioni di vita in Italia e all'estero - spiega - cerchiamo di capire il motivo degli espatri e trovare soluzioni ai piccoli e grandi problemi degli italiani». E lui si sente un espatriato, ora che ha traslocato su un'altra emittente? «Non trovo che lavorare su un canale cosiddetto minore sia una retrocessione risponde È vero che tutti tendiamo al meglio, ma la tv sta cambiando e io sono convinto che nei palinsesti non sia importante dove sei, ma cosa fai». Quel che vuole sottolineare, comunque, è di non aver chiuso con la tv di Stato, sebbene la sua ultima esperienza la partecipazione a Domenica In dello scorso anno non sia stata entusiasmante. «Sono spesso ospite di programmi Rai: se il mio fosse stato un addio, sarebbe stato definitivo».

