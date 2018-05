Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniQuasi due milioni e mezzo di telespettatori con il 13,5% di share: è un risultato eccezionale quello ottenuto domenica da Giletti con la puntata di Non è l'Arena sulla crisi di governo, con ospite Giorgia Meloni (FdI). La trasmissione ha raddoppiato i suoi ascolti abituali e, in sovrapposizione, ha perfino battuto di poco Che tempo che fa su Rai1. Una serata trionfale per tutti i programmi sulla crisi - da Maratona Mentana ai tg.Se lo aspettava che avrebbe vinto contro Fazio?«No, lui ha 4 volte il nostro budget e parte dal 24-25% del Tg1. Domenica, quando ho visto Conte entrare al Quirinale senza guardare i fotografi, ho capito cosa stava succedendo e siamo andati in diretta senza copione: questo risultato è una grande soddisfazione che mi ripaga delle tante amarezze per l'addio forzato alla Rai».Quest'anno la domenica di Rai1 non ha mai decollato.«È la dimostrazione che il paese non vuole i nani e le ballerine ma vedere e sentire come vanno le cose. È incredibile che si sia fatto un regalo così grande alla concorrenza: credo che chi mi ha mandato via debba fare mea culpa. Abbiamo fatto servizio pubblico anche non avendo il canone: c'è da chiedersi a che serve pagare il canone».Un bilancio della stagione?«È stato un miracolo, andiamo in onda in un giorno in cui abbiamo il mondo contro, sembrava una follia e invece abbiamo creato un programma di successo».Il momento più difficile qual è stato?«Quando ho iniziato: sentivo un peso, un'emozione che ho fatto fatica a dominare. È stato un momento delicatissimo ma anche uno dei più belli della mia carriera».Seguirà gli sviluppi politici anche nelle prossime puntate?«Dipende da cosa accadrà. Il 10 giugno ho in programma una puntata con Corona, rivedremo il suo processo».