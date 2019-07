Donatella Aragozzini

Qualche piccola novità c'è, tra le tante repliche che invadono i palinsesti estivi, basta fare un po' di zapping. Oltre alle nuove edizioni di Unomattina Estate, La vita in diretta Estate, Reazione a catena e Superquark, su Rai1 hanno ad esempio debuttato due nuovi format mattutini, Tuttochiaro con Monica Marangoni (foto) e Io e te con Pierluigi Diaco, Sandra Milo e Valeria Graci, mentre su Rai2, la rete delle serie tv in prima visione free (Hawaii Five-0, Blood & Treasure, Mac Gyver, Squadra Speciale Cobra 11 e, dal 7 luglio, il reboot di Streghe), ha esordito Miti d'oggi, condotto da Marco Marzocchi, sui grandi campioni dello sport. E se Canale 5 punta in prima serata su nuove edizioni di format già testati, Temptation Island e La sai l'ultima?, i canali del gruppo Discovery ne sperimentano di nuovi, come Turisti per DMax Posti assurdi e dove trovarli su DMax, La vacanza perfetta con Francesco Facchinetti su Nove e il docureality con Carla Gozzi Cambia con me dall'8 luglio su Real Time. Prima tv assoluta anche per I viaggi di Simon Reeve, tre reportage del giornalista della BBC dedicati stavolta al Mediterraneo, da stasera su LaF. Ma le novità maggiori, come è logico che sia, le troviamo sulle pay-tv: su Sky Atlantic Riviera e, dal 15 luglio, Warrior, nata dagli appunti di Bruce Lee e prodotta dalla figlia Shannon Lee; su Fox la terza e ultima stagione di Legion, su FoxLife la nuova soap drama Grand Hotel (dall'8 luglio), prodotta e diretta da Eva Longoria. Infine, su Netflix c'è grande attesa per La casa di carta 3 (dal 19 luglio) e Orange Is The New Black (dal 26 luglio).

