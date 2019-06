Donatella Aragozzini

Prevenzione, stagionalità, equilibrio, movimento, nutrizione, idratazione, fitness. Sono alcune delle parole-chiave di In Forma con Starbene, la trasmissione condotta da Tessa Gelisio, in onda il sabato alle 8.45 su Canale 5.

Questa è la nona edizione del programma.

«Sì e sta andando molto bene, si conferma l'interesse per il benessere green. Le puntate hanno come filo conduttore i quattro elementi, un escamotagle narrativo che ci permette di affrontare argomenti di salute, medicina, bellezza. Abbiamo con noi il professor Santo Raffaele Mercuri, la cuoca Alice Balossi con le sue ricette naturali e Anna Baroni con i suoi consigli sulla bellezza e le maschere fai-da-te. È un viaggio alla scoperta del proprio benessere».

Un viaggio che si concluderà sabato prossimo: quale sarà il tema dell'ultima puntata?

«La Terra. Tra le altre cose, parleremo di come si costruisce la cena perfetta e del lifting in pausa pranzo».

Cotto e mangiato quest'anno ha invece festeggiato i dieci anni.

«Sì, è una bella soddisfazione, siamo arrivati a un totale di 1528 ricette, il 90% delle quali sono mie. L'undicesima edizione, che per me sarà la nona, partirà il 16 settembre e la formula sarà sempre la stessa: un tutorial di 90 secondi, senza show ma con tutti i passaggi per replicare le ricette, che è il segreto del successo di questo format».

E l'altro suo storico programma, Pianeta mare, tornerà prima o poi in palinsesto?

«La vedo dura. Costava troppo, finché c'è stato il patrocinio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali bene, ma poi ... Però mai dire mai!».

