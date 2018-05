Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniPenalizzati dalle giurie, premiati dal televoto. Non ce l'hanno fatta i nostri Ermal Meta e Fabrizio Moro a vincere l'Eurovision Song Contest. Il duo trionfatore di Sanremo si è piazzato al terzo posto nelle preferenze del pubblico europeo. E non è bastata l'incredibile rimonta effettuata con il televoto: ben 12 posizioni scalate, dalla diciassettesima quella ottenuta con il voto delle giurie nazionali fino alla quinta, alle spalle di Israele, Cipro, Austria e Germania. Mai come quest'anno, d'altro canto, il televoto è stato determinante nell'individuazione del vincitore: basti pensare che la prima classifica, quella data appunto dalle preferenze delle giurie dei 43 paesi partecipanti, vedeva al primo posto l'Austria, seguita dalla Svezia (poi finita addirittura settima).Snobbati dagli esperti, Meta e Moro sono comunque riusciti a far arrivare alla gente il messaggio profondo della loro Non mi avete fatto niente, nonostante il testo fosse rigorosamente in italiano, aiutati anche dalla grafica alle loro spalle, con le frasi della canzone tradotte in tutte le lingue.Di quest'edizione dell'Eurovision, a Lisbona, resteranno sicuramente alla memoria l'esibizione kitsch della vincitrice Netta, la cantante di Israele che si è presentata sul palco in kimono rosa e look orientale (foto), quella alla Beyoncé della rappresentante cipriota, l'invasione di campo durante la performance del Regno Unito e la polemica di San Marino per i tweet goliardici letti in diretta dal commentatore Saverio Raimondo durante la semifinale di giovedì trasmessa da Rai4.