Donatella AragozziniPassare dalla cronaca alle canzoni per bambini restando credibili? Francesca Fialdini (foto) dimostra che è possibile, tornando per il terzo anno consecutivo al timone dello Zecchino d'oro: affiancata stavolta da Gigi & Ross, la conduttrice de La vita in diretta sarà la padrona di casa delle 4 puntate di questa 61esima edizione, in onda il sabato alle 16.35 su Rai1 a partire da domani, con uno speciale in prima serata dedicato al Natale, in programma il 5 dicembre, affidato invece al direttore artistico, Carlo Conti. «Entriamo nel mondo dei bambini e ci divertiamo con loro spiega la conduttrice Le canzoni dello Zecchino d'Oro sono semplicissime, ma dense di significato e al passo con i tempi. Anche quest'anno molti testi ci raccontano della contemporaneità, delle difficoltà, delle paure, della vita».«Ci sono professionisti che sono in giro tutto l'anno per cercare i protagonisti che canteranno le canzoni prosegue Il lavoro che l'Antoniano fa con i bambini è duro e complicato, i conduttori sono facilitati». Nella prima puntata, che vedrà in giuria Pippo Baudo e Cristina D'Avena, verrà presentata anche la serie animata 44 gatti, prodotta da Rainbow in collaborazione con Antoniano Bologna e Rai Ragazzi, che celebra i 50 anni dell'omonima canzone edita nel 1968 e andrà in onda dal 12 su Rai Gulp. Quanto allo speciale natalizio, «si intitolerà Un Natale d'oro zecchino spiega Conti L'ospite d'onore sarà Raffaella Carrà e ci saranno tanti altri ospiti. Per me è un piacere tuffarmi nello Zecchino d'Oro, per restare bambino e guadagnarmi uno spazio nell'alto dei cieli».