Donatella Aragozzini

Non solo donne, ma anche uomini. È la novità della nuova stagione di Non disturbare, il programma di interviste condotto da Paola Perego che torna da venerdì 28 giugno alle 23.50 su Rai1. Tra i protagonisti Masini, Cristiano Malgioglio, Guillermo Mariotto, Giancarlo Magalli, Pierluigi Diaco e Totò Schillaci e ognuno di loro, in una chiacchierata intima in una stanza d'albergo, racconterà lati inediti di sé. «È molto più difficile far aprire gli uomini, tirare fuori le loro emozioni», confessa la conduttrice «ma non mi sarei mai aspettata di vedere Diaco commosso oppure Magalli in alcune cose quasi timido. Malgioglio ha svelato una grande profondità, quando non recita un ruolo, ed è stato molto emozionante parlare con Mariotto del suo incontro con Dio. È stato invece imbarazzante mettere le mani nelle loro valigie: non mi era mai capitato di toccare le mutande di uomini che non fossero mio marito o mio figlio».

Tra le donne ci saranno invece Sabrina Salerno, Elena Santarelli, la contessa Marisela Federici («la regina dei salotti romani, è stato difficilissimo perché il bon ton impone che non ci si sieda sul letto») e Rita Dalla Chiesa. «Questo è un programma che mi piace molto», prosegue la Perego, che domani alle 23.20 presenterà su Rai1 il Premio Bellisario «mi piacerebbe farlo per tutto l'anno una volta a settimana, per poter intervistare non solo personaggi famosi dello spettacolo ma anche altri noti per motivi diversi, come l'astronauta Samantha Cristoforetti o la giornalista sotto scorta Federica Angeli, per sapere come alcuni eventi belli o brutti possono stravolgere la vita».

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

