Non sarà La tv delle ragazze, ma lo spirito di Stati generali, in onda da giovedì in prima serata su Rai3, è lo stesso dello storico programma satirico di Serena Dandini & C., o meglio di quello, quasi omonimo, che lo scorso anno ne ha festeggiato il trentennale. Solo che stavolta non ci saranno solo donne, anzi. «Dopo tanti anni, tornerò a giocare insieme a Neri Marcorè, che negli ultimi tempi si era dedicato a film e fiction racconta la conduttrice lo abbiamo risucchiato, farà anche satira politica: nella serata del debutto farà una parodia del premier Conte, ieri sera ha registrato il discorso». Tra i personaggi che l'attore porterà in scena, anche una versione moderna di Giulio Andreotti, con la scritta Diccì sulla felpa e uno smartphone in mano, perché «ci siamo immaginati le stories che avrebbe fatto se ai suoi tempi fosse esistito Instagram».

Nel cast fisso anche Cinzia Leone, nuovamente nei panni della signorina Vaccaroni, Lucia Ocone alle prese con diverse parodie, Elio e Rocco Tanica che si occuperanno della parte musicale, mentre Martina Dell'Ombra sarà una tuttofare sovranista e Germana Pasquerò interpreterà Franca Leosini in Storie scellerate. Tra gli ospiti che si alterneranno nello studio, invece, Dario Argento, Ascanio Celestini, Giorgia (che reciterà), Marco Mengoni «in uno schema non prevedibile», Sabrina Impacciatore e Corrado Guzzanti («mi ha detto che nella prima puntata non ci sarà. Bisognerà vederle tutte per scoprire quando ci sarà»). La satira di costume sarà affidata soprattutto alle varie app di un cellulare chiamato Raiphone, che richiamerà l'attenzione della conduttrice con un nitrito che evoca il cavallo della Rai.

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

