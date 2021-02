Donatella Aragozzini

«Non sappiamo nemmeno noi cosa accadrà esattamente». A sentire Giorgio Panariello e Marco Giallini, il loro varietà Lui è peggio di me, da stasera alle 21.20 su Rai3, promette di essere una sorpresa non solo per i telespettatori, ma anche per gli stessi protagonisti, impegnati in un mix inaspettato di monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad amici e colleghi. «Ci siamo conosciuti tempo fa a una cena, poi galeotta fu una diretta su Facebook racconta Panariello L'idea di fare una cosa insieme non c'era ancora. Io però avevo voglia di fare un programma televisivo, ho saputo che anche lui voleva fare uno spettacolo e ci è venuto in mente di metterci insieme, quasi di getto. Volevamo fare uno show che andasse al di là del classico varietà. Lo abbiamo ribattezzato sit-show, con dentro un po' di sit-com».

La scenografia riproduce infatti due ambienti attigui ma distinti: da una parte un salotto televisivo che richiama i late show americani, dove il padrone di casa sarà il comico toscano, dall'altra un appartamento dove l'attore romano ospiterà cantanti. «Da Marco si suona, lui è un grande musicista spiega Panariello Lui farà casino, io cercherò di fare interviste. Tra di noi ovviamente ci saranno dialoghi e scambi, ci incontreremo sul pianerottolo, che sarà un po' la nostra zona franca». «Volontariamente nei monologhi cercheremo di stare distanti dai temi della pandemia prosegue Verranno fuori anche vicende personali, divertenti ma anche dolorose, perché fa parte della vita». Niente satira politica, invece, perché «ci avveleneremmo il sangue».

Tra gli ospiti della prima puntata, Venditti, De Gregori, Paola Turci e Filippo La Mantia. Non ci sarà, invece, il pubblico, una scelta che i due protagonisti non hanno gradito. «Televisivamente parlando, l'assenza di pubblico è uno shock ed è triste», commenta ancora Panariello, ampliando il discorso all'intero mondo dello spettacolo: «È scandaloso che i teatri, facilmente controllabili con distanziamento e mascherine, siano ancora chiusi. È più pericoloso andare a comprare un paio di scarpe o a bere un aperitivo che andare a teatro».

