Non deve essere stato facile, per Daniele Liotti, prendere il posto di Terence Hill in Un passo dal cielo. Ma, forte degli ascolti ottenuti 2 anni fa, l'attore torna con la quinta stagione della serie Lux Vide, da domani in prima serata su Rai1.

Ci saranno novità?

«Sì, una struttura diversa: sarà un grande giallo in 10 puntate, come fosse un film, con un caso unico e molti colpi di scena. Poi ci sono le storie d'amore, quella rocambolesca del mio personaggio con Emma, quella di Nappi con Eva e quella più adolescenziale tra due ragazzi giovani. Il fil rouge è la paternità, di Nappi che si ritrova unico genitore e mia perché scopro che potrebbe esserci un figlio mio di cui mia moglie mi ha tenuto all'oscuro, le cui ricerche confluiranno nel giallo».

Patisce il confronto con Terence Hill?

«Sinceramente no. Nella passata stagione certo sentivo che c'era grande aspettativa, anche in termini di audience, ma non la ascoltavo perché mi avrebbe messo tensione. Quest'anno è andata meglio perché dovevo dimostrare molto meno, sono entrato di diritto nel ruolo».

Ha altri progetti?

«Ho appena finito di girare Un figlio di nome Erasmus con Luca e Paolo e Ricky Memphis, una commedia di Alberto Ferrari su un viaggio rocambolesco, ma anche catartico, di 4 amici alla ricerca di un figlio che non si sa di chi sia, perché venti anni prima hanno condiviso una fidanzata».

A proposito di figli, il suo primogenito Francesco ha debuttato quest'anno nella fiction La compagnia del cigno.

«Sì, si è tuffato anche lui nella recitazione. È molto talentuoso ma deve capire qual è la sua strada. L'unico consiglio che gli ho dato è quello di studiare, non basarsi sull'aspetto fisico».

