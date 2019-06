Donatella Aragozzini

«Nella storia di Chernobyl non c'è stato niente di sano. In quello che è successo allora e dopo. Tutto quanto... Follia». Sono le parole che pronuncia Jared Harris, nei panni del chimico Valerij Legasov, all'inizio della serie Chernobyl, produzione originale Sky/Hbo in onda dal 10 giugno alle 21.15 in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv.

La serie ripercorre il più grande incidente nucleare della storia, avvenuto il 26 aprile 1986 in Ucraina (all'epoca ancora parte dell'Unione Sovietica), partendo proprio dalla testimonianza di Legasov, capo della commissione istituita dal Cremlino per indagare sulla catastrofe, che nella notte del secondo anniversario del disastro incise su un nastro la sua versione dei fatti, quella che il governo sovietico gli aveva impedito fino a quel momento di divulgare, e poi si suicidò.

Nei 5 episodi, che vedono nel cast anche Stellan Skarsgård e Emily Watson, viene quindi ripercorsa l'intera vicenda, a partire dall'esplosione del reattore numero 4 della centrale, che veniva utilizzata per produrre energia elettrica per uso civile e plutonio per uso militare, durante un test definito di sicurezza. La serie racconta come e perché accadde ciò che sembrava impossibile, approfondendo le commoventi e straordinarie storie degli eroi che rischiarono la vita per arginare la catastrofe.

Alla base dello scoppio, che provocò un vasto incendio e la fuoriuscita di materiale radioattivo, vi furono la violazione di svariate norme di sicurezza e di buon senso, che portò a un brusco e incontrollato aumento della potenza, ma anche un errore di progettazione del reattore, come emerso dopo le rivelazioni in punto di morte di Legasov. Il disastro di Chernobyl è costato la vita a 66 persone, ma questo è solo il numero di morti accertate: sono infatti migliaia i casi di tumore alla tiroide associati alle radiazioni sprigionate dalla centrale ucraina. Le nubi tossiche raggiunsero anche l'Europa Occidentale, Italia compresa, e arrivarono a toccare la costa orientale del Nord America.

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

