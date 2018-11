Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniNell'ultima edizione di Ballando con le stelle ha fatto parlare di sé per aver danzato in coppia con un uomo. Ma ora Giovanni Ciacci vuole che si parli di lui soprattutto per La contessa, un romanzo su Giò Stajano, primo gay dichiarato in Italia e una delle prime transessuali note alla cronaca, edito da Salani.Perché un libro su Stajano?«Perché è stata una grande artista e una liberalizzatrice dei costumi sessuali. Ma non è una biografia, è una storia romanzata, il racconto di 8 decenni di sotto le lenzuola degli italiani, dal Ventennio ai giorni nostri».Però la narrazione è in prima persona.«Sì, perché mi sono studiato tutta la documentazione che ha lasciato, i libri mandati al rogo negli anni 60 e tenuti da Willy Vaira. E poi ho intersecato delle storie mie, perché certe cose le abbiamo vissute tutti».È vero che diventerà una fiction?«Sì, dovrebbero essere 8 puntate e mi piacerebbe che la protagonista fosse Francesca Neri. E diventerà anche uno spettacolo teatrale, in scena in un famosissimo festival in estate: lì vorrei che il ruolo fosse di Vladimir Luxuria.»Parliamo invece di tv: dopo 6 anni con Caterina Balivo, quest'anno a Detto fatto affianca Bianca Guaccero.«Quando Caterina mi ha detto che sarebbe andata via per me è stato un trauma, ma con Bianca abbiamo trovato una grande sintonia, balliamo, cantiamo e non ho copione.»La vedremo anche in altri programmi tv?«Milly Carlucci mi ha detto che, se avessi ballato un tango con Samanta Togni, mi avrebbe dato un ruolo nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Il tango lo abbiamo ballato nella tappa di Reggio Emilia di Ballando on the road, ora vediamo...».