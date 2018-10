Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniNe I Medici 2, che ha debuttato ieri su Rai1, interpreta la giovane amante di Lorenzo il Magnifico, Lucrezia Donati. Ma da stasera Alessandra Mastronardi torna anche a vestire i panni e il camice di Alice Allevi nella seconda stagione de L'allieva, la fiction tratta dai best seller di Alessia Gazzola, in onda per 6 serate sull'ammiraglia Rai.Diretta stavolta da Fabrizio Costa e prodotta da Endemol Shine Italy, la serie seguirà ancora le vicissitudini professionali e sentimentali della protagonista, una maldestra ma talentuosa laureanda in Medicina Legale, che oscillerà ora tra l'amore per il suo mentore, il dottor Claudio Conforti (Lino Guanciale), la simpatia per il fascinoso pm Sergio Einardi (Giorgio Marchesi) e l'inevitabile turbamento che le crea il ritorno a Roma di Arthur (Dario Aita), il giovane reporter con il quale ha avuto in passato un'intensa love story. «Ritroverete un'Alice con un nuovo look e più sicura di quello che vuole spiega l'attrice è una donna che non ha paura di amare e di perseguire il suo sogno professionale: andrà infatti alla ricerca infinita della felicità, anche se incontrerà degli ostacoli.Sergio le darà le attenzioni che Claudio le nega, quando si sentirà sola troverà in lui non solo un collega». «I personaggi in questa serie hanno necessità di crescere: c'è chi parte da più avanti, come Alice, che è più matura, chi è più indietro come il mio Claudio», spiega Guanciale, «Claudio è costretto ad un passo in avanti, anche se è appagato dalla relazione; si trova di fronte Alice che è cresciuta e che vorrebbe di più. Per un uomo è difficile ammettere che la donna che ha accanto sia più avanti di lui».