Donatella Aragozzini

Lo avrebbe dovuto presentare già lo scorso anno, ma all'ultimo momento venne clamorosamente sostituito da Gabriele Corsi. Dodici mesi più tardi, Marco Liorni si appresta finalmente a condurre Reazione a catena, il game show del preserale che torna il 3 giugno alle 18.45 su Rai1.

La considera una rivincita?

«No, non ragiono in termini di vincite, rivincite o sconfitte. Faccio il mio lavoro serenamente e con passione, senza altri ragionamenti».

Come si sente a ridosso della partenza?

«Fa un bell'effetto, è una macchina stracollaudata: è come se ti dessero un'auto da corsa, ci sali, guidi e ti accorgi che ha un motore incredibile».

Cosa porterà di suo?

«Non lo so con esattezza, mi lascerò un po' trasportare dal programma, dalle persone che vengono qui a giocare e dal gruppo di autori. Per quanto riguarda le novità, ce n'è una non da poco: la possibilità di raddoppiare nel gioco dell'intesa vincente, che può ribaltare l'esito di una partita».

Un programma all'insegna della leggerezza.

«Sì, l'anno scorso sentivo l'esigenza di qualcosa di più leggero, dopo 7 anni di Vita in diretta, e già Italia sì lo è perché abbiamo due-tre storie più serie su dieci. Chiaro che qui c'è la voglia di sorridere sempre, entri in studio e subito ti viene il sorriso».

Qual è il bilancio della prima stagione di Italia sì?

«È strapositivo, col tempo si è creato un pubblico più stabile, meno legato al contenuto della singola puntata. E sia i dati di ascolto, sia la crescita esponenziale dei feedback della gente ci hanno dato la sensazione che il programma ha trovato presto una sua identità».

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

