Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniLa violenza sulle donne, «un tema che va affrontato con una battaglia convinta», e argomenti già trattati lo scorso anno ma sui quali vale sempre la pena tornare, come i vitalizi, perché «la vecchia classe politica non ha capito che certi segnali devono essere dati al Paese». Saranno questi i leitmotiv della nuova edizione di Non è l'arena, al via il 23 settembre alle 20.30 su La7, che si apre subito con un'esclusiva: l'intervista a Jimmy Bennett, il giovane attore che ha accusato Asia Argento di avere abusato di lui quando aveva 17 anni, che ha scelto di parlare per la prima volta della delicata questione, accompagnato dal proprio avvocato, proprio nella trasmissione di Massimo Giletti.«Perché parla a distanza di anni, qual è la sua verità? commenta il giornalista Sarà interessante confrontarsi e soprattutto non tentare di porre limiti alle domande. Poi potrà anche non rispondermi, ma la domanda c'è e la gente da casa deciderà. Proveremo a invitare anche la stessa Asia, speriamo voglia venire a raccontarci la sua versione in una successiva puntata». Nell'arco della stagione Giletti si batterà perché vengano cambiate le leggi su stupro e stalking, «soprattutto le pene sulla recidiva che sono bassissime»: «Coinvolgerò varie esponenti politiche di diversi schieramenti spiega perché serve un'operazione trasversale». Felice dei risultati dello scorso anno («siamo riusciti a battere Rai1, uno share a due cifre si può avere anche su La7»), il giornalista ha ora un sogno: «Mi piacerebbe entrare nelle questioni del Vaticano. Sono sempre stato credente, ma trovo interessanti tutte queste battaglie sotterranee di cui leggiamo sui giornali».riproduzione riservata ®