La sua è una carriera ultratrentennale, eppure il ritorno in Rai di Lorella Cuccarini, da oggi al timone de La vita in diretta (alle 16 su Rai1) in coppia con il giornalista del Tg1 Alberto Matano, è stato preceduto da un'ondata di polemiche. Colpa di quella che è stata definita la svolta sovranista della showgirl, che nei mesi scorsi ha plaudito alcune prese di posizione del governo in tema di migranti e non solo. «Vorrei solo ricordare che qualche anno fa conducevo un programma che si chiamava Domenica In-Così è la vita che, nonostante battesse sempre la concorrenza, è stato chiuso spiega lei In quel momento non mi pare di aver sentito l'indignazione. C'è invece ora per il mio ritorno in Rai, come fossi l'ultima starlettina raccomandata». «Lorella era e rimane la più amata dagli italiani, la sua storia professionale parla da sé» commenta il direttore di Rai1, Teresa De Santis, che sottolinea come la nuova edizione del contenitore pomeridiano della rete ammiraglia «grazie alla presenza di Lorella e Alberto, sarà rinnovata nell'immagine e nei contenuti». «Io e Lorella non siamo più giovani, ma ci sentiamo contemporanei spiega Matano Sarà un grande racconto della realtà, ma ci saranno anche momenti più leggeri di puro intrattenimento». Ora non resta che attendere il responso del pubblico e della critica.

Di certo non mancheranno gli attacchi degli haters, primi fra tutti probabilmente quelli di Heather Parisi. Ma la Cuccarini non se ne cura e, a chi le domanda se si aspetta una valanga di tweet al vetriolo della sua eterna rivale, risponde evasiva: «Parisi chi? Non la conosco».

