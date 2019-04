Donatella Aragozzini

La Storia d'Ita(g)lia - commedia brillante scritta da Claudio Pallottini, Maurizio Paniconi e Alessandro Tirocchi - è, per ammissione dello stesso regista, Marco Simeoli: «Una follia molto divertente che ruota attorno a tre padri che devono mettere in scena, costretti da una insegnante, uno spettacolo sulla storia d'Italia. C'è anche un rapporto padre/figlio molto tenero, si parla dei problemi e le ambizioni dei ragazzi».

Un richiamo a Tutta la storia d'Italia in 90 minuti, da lei scritta e diretta con la compagnia I Picari?

«L'idea di partenza è fare una cosa che potesse richiamare quel modo di fare teatro, c'è un sapore picaresco. Questa volta, di mio ho messo le gag e la scrittura scenica».

I Picari, sciolti nel 2003: mai pensato ad una reunion?

«Ce l'hanno proposta, a me divertirebbe, ma non tutti ne hanno voglia. Con Francesca Nunzi però collaboro spesso, insieme vorremmo fare Tutti i grandi amori in 90', commedia sulle coppie celebri, come D'Annunzio-Duse, Lennon-Ono».

Un sodalizio più che ventennale, quello con Gigi Proietti

«È stato il mio maestro al Laboratorio e da allora ho partecipato a tutti i suoi spettacoli. In estate sarò impegnato al Globe theatre, probabilmente nella ripresa di Sogno di una notte di mezza estate».

La Storia d'Ita(g)lia, con Maurizio Paniconi, Alessandro Tirocchi, Daniele Derogatis, Valeria Monetti, regia di Marco Simeoli. Sabato e domenica, v.le G.Marconi 698, bigl. 20-24 euro, info 065943554.

