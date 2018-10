Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniLa prima stagione ha convinto pubblico e critica. L'esperimento in prime time a settembre sulle notti italiane si è rivelato vincente (è stato seguito da quasi un milione di telespettatori, pari al 5% di share). Ora Salvo Sottile torna a raccontare cosa accade dopo il tramonto nella nuova stagione di Prima dell'alba, da stasera in seconda serata su Rai3.I nuovi episodi del programma, produzione originale Stand by, avranno «come sempre un mix di sapori diversi, il racconto della realtà che passa attraverso il buio spiega il giornalista quindi ci sarà la parte umana, i mestieri, la trasgressione: dai pescatori di vongole di Chioggia ai poliziotti di Palermo, dalle donne coraggio di Tor Bella Monaca a Roma, che hanno ripulito i loro pianerottoli dai tossici e gli spacciatori, alla discoteca romana Nudisco, dove si balla nudi». Con qualche novità rispetto allo scorso anno: qualche viaggio oltreconfine, un minor numero di storie in ogni puntata 4 anziché 5 per poterle trattare in maniera più approfondita e il conduttore che si cimenta in prima persona in alcune delle attività notturne di cui parla, perché sia sempre più «un racconto immersivo».In questa stagione Sottile è nuovamente impegnato anche alla conduzione di Mi manda Rai3, che continua ad essere uno dei titoli di punta della terza rete Rai. «Siamo partiti molto bene, in questo primo mese abbiamo fatto registrare il 7% di share, mentre lo scorso anno avevamo chiuso al 5,1%, e questo modernizzando il programma, che non è più solo dedicato alle truffe ma, grazie ai tutorial, insegna ai telespettatori come stare attenti a tutti gli inganni e come usare la tecnologia».