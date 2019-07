Donatella Aragozzini

La facciata della sede Rai di viale Mazzini illuminata per tutta la notte, fino alle prime luci dell'alba, con alcune frasi di Andrea Camilleri. È l'omaggio che la tv di Stato ha fatto allo scrittore siciliano, comparso due giorni fa a 93 anni, che da ieri riposa nel cimitero Acattolico di Testaccio, accanto ad altri artisti e poeti del calibro di Gramsci, Gadda, John Keats e Percy Bysshe Shelley. «Qui avrà tanti compagni con cui parlare» ha commentato la figlia Andreina nel dargli l'ultimo saluto. Accanto a lei, la Sindaca Raggi che, come tanti altri personaggi famosi e una folla di persone comuni, ha voluto presenziare davanti alla tomba. «Questo diventerà un luogo di pellegrinaggio», ha detto la Sindaca, che ha definito «una buona idea» quella di conferire al defunto la cittadinanza onoraria, perché «amava Roma e Roma lo amava» ed ha firmato il registro con un Ciao Maestro (nella foto). Il cimitero è rimasto aperto fino a sera per permettere a centinaia di lettori e appassionati di rendere omaggio allo scrittore (i funerali si sono svolti in forma strettamente privata). Il ricordo del papà di Montalbano, che nei giorni scorsi ha monopolizzato le reti Rai, proseguirà domani su Rai5: in prima serata verrà trasmesso Pinocchio (mal)visto dal gatto e la volpe, un'opera multimediale per ragazzi, andata in scena nell'aprile 2016 al Teatro Massimo di Palermo, scritta e interpretata da Camilleri e Ugo Gregoretti (a sua volta scomparso il 5 luglio scorso); a seguire, Camilleri e la felicità, un estratto di un'intervista dello scorso anno all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Su RaiPlay, infine, è possibile rivedere molti dei contenuti andati in onda in questi giorni, come lo spettacolo teatrale Conversazione su Tiresia, il documentario Andrea Camilleri, io e la Rai o la docufiction Camilleri racconta Camilleri.

Venerdì 19 Luglio 2019

