Donatella Aragozzini

L'alta finanza di oggi e quella di ieri. Sarà una serata a tema quella che Sky Atlantic proporrà da domani il venerdì a partire dalle 21.15, con due serie Showtime disponibili anche on demand e in streaming su Now TV. Si comincia con la quarta stagione di Billions, che vedrà i due protagonisti, il miliardario Bobby Axe Axelrod (Damian Lewis) e l'ex procuratore distrettuale di New York Chuck Rhoades (Paul Giamatti), costretti a seppellire l'ascia di guerra e fare fronte comune contro nuove minacce per entrambi: Grigor Andalov, il magnate russo del petrolio interpretato da John Malkovich, che da guest star diventa personaggio ricorrente, e Taylor Amber Mason (Asia Kate Dillon), un tempo apprendista di Axe e ora suo acerrimo nemico. Appena rinnovata per la quinta stagione, la serie continua la sua «disamina della ricchezza e del potere estremamente divertente, brillante e sorprendente», promette il co-presidente di Showtime, Gary Levine.

In seconda serata arriva invece una novità assoluta, di genere comedy: la spassosa Black Monday, ambientata nella seconda metà degli anni 80 (il titolo fa infatti riferimento al peggior crollo del mercato azionario americano, il 19 ottobre 1987). Al centro della storia, in questo caso, un gruppo di esclusi che sfidano Wall Street fino a provocarne il crollo: tutto ha inizio un anno prima del fatidico Lunedì Nero, dall'incontro tra uno spietato trader, Maurice Mo Monroe (Don Cheadle, uno degli Avengers), e un ambizioso neolaureato (Andrew Rannells) convinto di aver elaborato un algoritmo capace di garantire grandi profitti dagli investimenti.

