Donatella Aragozzini

In televisione si occupa di violenza contro le donne dal 2013, prima con Amore criminale e poi con Il terzo indizio. Ma Barbara De Rossi è in realtà in prima linea da due decenni, con la sua associazione Salvamamme, e ora porta questo tema anche a teatro, con il recital Coro di donne e uomo.

Uno spettacolo che accende i riflettori su drammi al femminile: perché?

«Perché ci sono voci maschili ma soprattutto voci di donne che chiedono giustizia, pietà, storie forti emotivamente. Ci sono anche due pezzi sul maltrattamento, con protagoniste due donne che hanno incontrato amori sbagliati, con due differenti storie: una potrei essere io, l'altra è invece estremamente diversa da me, semplice, ingenua».

Anche lei è stata vittima di maltrattamenti?

«Sì, non ne ho mai voluto parlare ma so cosa significa. E il fatto di esserci passata mi dà la possibilità di accedere alle donne, di comprenderle. Mi occupo da ventidue anni di questo argomento, con o senza televisione, e so che ogni donna ha un tempo soggettivo di reazione: finché non demolisce il sentimento che ha dentro di sé non prova ad uscire dalla spirale di violenza, prima psicologica e poi fisica, in cui si è trovata».

Le è dispiaciuto lasciare la conduzione di Amore criminale?

«È stato doloroso perché non l'ho deciso io ma la direzione di Rai3, nonostante facessimo il 9% di share e quasi due milioni di spettatori. Ma non ho avuto tempo di stare male perché il giorno dopo Rete4 mi ha proposto Il terzo indizio. Non lo considero però il mio show personale: io non sono una conduttrice, sono un'attrice prestata ad una tematica, la televisione è un mezzo che arriva e mi serve per raggiungere il maggior numero di donne».

Non tutti sanno che è presidente onorario di Salvamamme.

«Sì, un'associazione che opera dentro la Croce Rossa che ha fondato, nel Duemila, Maria Grazia Passeri. Ci occupiamo di famiglie in difficoltà, solo a Roma ne proteggiamo e nutriamo ottomila, e di donne vittime di violenza, che mettiamo nelle case rifugio. Tra queste ce ne sono quattro le cui storie sono state raccontate in Amore criminale: con loro è nato un rapporto di sorellanza».

La rivedremo in televisione o al cinema?

«Stiamo preparando le nuove puntate de Il terzo indizio. Per il resto, ho in programma tanto teatro, sia in questa stagione che nella prossima. Film o fiction no perché in Italia si scrive solo per le attrici giovani, alle donne della mia età danno solo ruoli secondari, di mamma o di zia. E non mi va».

riproduzione riservata ®

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA