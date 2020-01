Donatella Aragozzini

Il ritorno a casa dei sopravvissuti all'Olocausto, all'indomani della Liberazione, e la mobilitazione generale per restituire loro una serena quotidianità. Parla della Shoah in termini di rinascita La guerra è finita, una produzione Palomar in 4 puntate in onda da lunedì 13 gennaio in prima serata su Rai1.

Una serie, scritta da Sandro Petraglia e diretta da Michele Soavi, che «nasce da una storia vera spiega il direttore di Rai Fiction, Tinni Andreatta quella dell'esperienza di Sciesopoli a Selvino, dove tra il 1945 e il 1948 furono raccolti in un istituto e aiutati più di 800 bambini e adolescenti ebrei provenienti dai campi di concentramento di tutta Europa, è una libera rielaborazione della realtà con personaggi di fantasia e un'ambientazione nella provincia di Reggio Emilia». Protagonista è Davide Riondino nei panni di un ex ingegnere che attende invano il ritorno del figlioletto, deportato due anni prima in un campo di concentramento insieme alla madre, e decide di portare con sé a Milano il piccolo Giovanni, che ha perso la parola per i traumi subiti, e altri ragazzini come lui. Insieme a Ben (Valerio Binasco), personaggio ispirato a Moshe Zeiri che per primo organizzò un centro di raccolta dei bambini sopravvissuti, e alla pedagogista Giulia (Isabella Ragonese) li porterà in un casolare abbandonato negli anni del conflitto. «Il valore aggiunto di questo progetto è voler raccontare il dramma dell'Olocausto con la forza narrativa del diario di Anna Frank afferma Riondino dà la possibilità di ascoltare la storia dal punto di vista delle vittime fresche, cioè appena salvate, le loro voci sono pulite e inconsapevoli».

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

