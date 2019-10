Donatella Aragozzini

Il Piccolo Coro dell'Antoniano come scuola di musica e di vita, nonché ancora di salvezza per bambini che sembravano destinati a perdersi. È questo il tema conduttore de I ragazzi dello Zecchino d'Oro, co-produzione Rai Fiction-Compagnia Leone Cinematografica, in onda domenica in prima serata su Rai1. Il film nasce da un'idea di Ambrogio Del Giudice, che ne firma anche la regia, e, per sua stessa ammissione, «la storia è parecchio autobiografica, l'ho tenuta nel cassetto per tanti anni ma poi ho capito che era importante per me ma anche per la memoria collettiva».

Il protagonista è infatti un bambino difficile di 9 anni, Mimmo (Ruben Santiago Vecchi), che ricorda molto da vicino il regista a quell'età: come lui figlio di immigrati siciliani nella Bologna degli anni 60, come lui più attratto dalla strada che dalla scuola e come lui scelto, insieme ad altri bambini di diversa provenienza e classe sociale, per partecipare alla trasmissione canora ideata da Cino Tortorella, il già famoso Mago Zurlì (interpretato qui da Simone Gandolfo). «Non sono mai stato solista racconta ma sono rimasto nel coro per sette anni, fino alla sigla di Canzonissima. La mia maestra di canto era Mariele Ventre, una ragazza energica, che in un mondo prettamente maschile si è presa la responsabilità di questi ragazzini con tenacia». «Penso che Mariele fosse una donna molto moderna, pur calata nei suoi tempi» commenta Matilda De Angelis, che presta il volto alla fondatrice del coro dell'Antoniano che oggi porta il suo nome. Nel cast anche Maya Sansa, nei panni della mamma di Mimmo/Ambrogio, Valentina Cervi e Stefano Pesce.

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

