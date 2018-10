Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniIl calcio approda su Rai3, ma lo fa con un programma sui generis, che punta sulla contaminazione dei linguaggi: è Rabona - Il colpo a sorpresa, ideato e condotto da Andrea Vianello, in onda ogni venerdì in seconda serata, da stasera, per trenta settimane.Che programma sarà?«Un programma che vuole provare a raccontare il calcio non tanto dal punto di vista tecnico, ma da quello emozionale: io non sono un giornalista sportivo, da noi non si parlerà di rigori sbagliati o di moduli di gioco. L'idea è metterci dentro momenti di storytelling, ci saranno esperti ma anche chi non siamo abituati a sentir parlare di calcio».Ad esempio?«Nella prima puntata, visto che domenica si giocherà il derby di Milano, ci sarà Fausto Bertinotti. Un tempo il Milan era la squadra del popolo e l'Inter quella delle classi più agiate: gli chiederemo cosa significava questa divisione sociale, se il suo essere milanista è legato al suo percorso politico e se la stracittadina oggi è cambiata».Ci sarà anche un po' di attualità?«Un minimo sì, il venerdì è la giornata che sta tra le partite di coppa e gli anticipi del campionato. Avremo anche collegamenti in diretta, ma sempre puntando sulle emozioni».Qual è il suo rapporto con il calcio?«Sono molto appassionato: nonostante sia romano, da ragazzino mi sono infatuato del Milan di Rivera e la fede rossonera è rimasta. Il mio tifo però non ce lo metterò, non mi interessa la polemica ma parlare di come il calcio sia portatore di storie e sentimenti».Per lei è il ritorno in video dopo essere stato direttore di Rai3 e vicedirettore di Rai1.«L'idea di tornare alla conduzione, e di farlo su un'idea mia, mi stimolava. Spero di non essere troppo arrugginito».