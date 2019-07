Donatella Aragozzini

Il 20 luglio di mezzo secolo fa lo statunitense Neil Amstrong fu il primo astronauta a mettere piede sul suolo lunare. Un anniversario importante che la televisione celebra, questa settimana, con una serie di programmi a tema. Prende il via domani, alle 21.50 su Alpha (canale 59 DTT e 415 di Sky) Apollo: L'uomo sulla Luna, 6 puntate in prima tv sulla spedizione che ha rappresentato «un grande passo per l'umanità», seguito da un esclusivo documentario, Expedition: l'uomo nello spazio, che racconta la preparazione alle missioni spaziali dell'astronauta Paolo Nespoli. Su National Geographic (Sky 403) il 18 luglio è atteso lo speciale Apollo: Missione Luna, mentre venerdì 19 appuntamento in prima serata su La7 con uno Speciale Atlantide dal titolo La conquista della Luna. Su History (Sky 407) continuano fino al 19 le seconde serate a tema con Apollo: destinazione Luna, con una maratona dedicata al cinquantenario in onda invece il 20, a partire dalle ore 17.40. E proprio sabato 20 Rai1 festeggerà il Moon Day in prime time con Ulisse Notte sulla Luna, condotto da Alberto Angela e con la partecipazione del padre Piero, che 50 anni fa fu l'unico giornalista italiano presente a Cape Canaveral al momento del lancio. Infine, domenica 21 Nove propone due prime tv, alle 21.25 una puntata de Il supplente che vedrà in cattedra l'astronauta catanese Luca Parmitano e alle 23 Apollo 11: Archivi segreti, che ripercorre l'epopea attraverso filmati originali della Nasa e documenti ancora inediti dell'epoca, mentre su Discovery Science (Sky 405) andrà in onda alle 22.55 un nuovo appuntamento de L'uomo sulla Luna: vero o falso.

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA