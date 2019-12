Donatella Aragozzini

Ha debuttato come conduttrice solista poco più di un anno fa, al timone del programma di interviste Rivelo, e ora Lorella Boccia è pronta al grande salto: la prima serata. Da stasera, la showgirl lanciata da Amici di Maria De Filippi condurrà infatti la seconda edizione di Rivelo, ogni giovedì alle 21.10 su Real Time. In ognuna delle 11 puntate, cinque in più rispetto alla prima, la Boccia ospiterà uno o due volti noti del mondo dello spettacolo e dell'attualità, per un totale di 15 interviste che, nell'atmosfera intima e rilassata di un salotto, riveleranno aspetti inediti di ogni personaggio. «Non ho un ospite che mi ha colpito maggiormente rispetto ad un altro, in quanto sarebbe impossibile scegliere tra personalità così differenti spiega la conduttrice In generale mi coinvolge parlare con una persona che non conosco; mi piace lasciarmi trasportare nel racconto e nella storia di chi ho davanti. Spesso succede di ritrovarmi nel loro mondo e condividere un passato simile e questo crea un'empatia unica». Dopo la lunga chiacchierata dello scorso anno con Ignazio Moser, sarà proprio la fidanzata dell'ex ciclista, Cécilia Rodriguez, ad inaugurare il nuovo ciclo, parlando senza filtri di amore, carriera, famiglia. «Lei, come altri, mi ha meravigliato per la sua immensa forza e sincerità prosegue la Boccia Quando arrivo in studio e inizio l'intervista all'ospite della puntata sono sempre pronta a stupirmi. Non posso dire nulla perché dobbiamo ancora andare in onda ma lo scoprirete seguendoci».

riproduzione riservata ®

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA