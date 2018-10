Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniGloria Guida debutta alla conduzione, perché «non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco». A 62 anni portati splendidamente, da domenica sarà infatti al timone de Le Ragazze, in prima serata su Rai3. Figlio de Le ragazze del 46 e Le ragazze del 68, il programma sarà un viaggio nella giovinezza di 30 donne sia famose che sconosciute, 5 a puntata cominciando da una degli anni 40 per finire con una del nuovo millennio, per comporre quello che l'autrice Cristiana Mastropietro, che ne è anche produttrice con Pesci Combattenti, definisce «un'enciclopedia delle emozioni».Tra le protagoniste ci saranno Sara Simeoni, Simonetta Agnello Hornby, Irene Grandi e Laura Efrikian. «Come filo conduttore c'è sempre la figura del padre, che ricorre spiega la Guida Non sono più una ragazzina, ho attraversato queste generazioni, ciò mi ha aiutato a raccontare al meglio queste storie. Ce ne sono due che mi hanno toccata, anche se sono tutte straordinarie: quella di una balia, è un modo bello di donarsi agli altri, e quella di Sultana Razon, vedova del professor Umberto Veronesi, sopravvissuta al campo di concentramento di Bergen-Belsen».Per il suo debutto televisivo, l'attrice racconta di essersi «molto impegnata, preparata», prendendo a modello Alberto Angela perché spiega «apprezzo molto come si rivolge ai telespettatori e mi piacciono i suoi programmi». A guardarla, domenica, ci sarà anche il marito Johnny Dorelli, da quasi 40 anni al suo fianco. «Johnny è sempre stato molto attento alle mie scelte, direi severo, quindi cerco di calibrare con eleganza le mie partecipazioni racconta Ma in questo caso non vede l'ora di guardare la prima puntata».riproduzione riservata ®