Finora Rai2 ha trasmesso solo fiction crime, ma con Volevo fare la rockstar, 12 episodi dal 30 ottobre in prima serata (e dal giorno stesso per intero, eccezionalmente, su RaiPlay), la seconda rete Rai sperimenta il linguaggio della commedia anche nelle produzioni seriali. Realizzata da Pepito Produzioni, con la regia di Matteo Oleotto, la fiction è liberamente ispirata all'omonimo blog della giovane mamma single Valentina Santandrea (tra l'altro autrice del romanzo Volevo essere una rockstar... poi ho smesso, edito da Rai Libri): la protagonista, interpretata da Valentina Bellé, è la ventisettenne Olivia, che vive in Friuli con il fratello disadattato, il nonno e due gemelle di 11 anni.

Chi invece non vive con loro è Nadia, la madre, «che è rimasta vedova presto e se n'è andata perché la provincia le stava stretta racconta Emanuela Grimalda, che le dà il volto una fricchettona che insegue sogni e uomini, inaffidabile suo malgrado e con problemi di alcolismo e droga, che dopo un percorso fino ai confini del chakra cercherà di connettersi con questa famiglia sconquassata».

L'attrice, che vedremo a breve nel film-tv Al posto delle stelle e in un one woman show a teatro, spiega che in questa serie «si ride molto, nonostante gli accadimenti abbastanza tragici, è una commedia realistica molto moderna, in cui si creano situazioni paradossali ma anche commoventi, con i protagonisti che ricordano certi personaggi di Cechov, sognatori frustrati, tragicomici, alla ricerca di una via d'uscita». Nel cast anche Giuseppe Battiston (foto), in un ruolo tutto da vedere.

