Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniÈ stato l'anno dei primi movimenti studenteschi, del passaggio dalla musica leggera a quella impegnata, delle ragazze in minigonna. Il 1968 è stato questo e molto altro, soprattutto in Italia dove ha portato a un cambiamento complessivo della società. Ed è proprio questo che racconterà 68 Pop Revolution, la docuserie in 4 episodi in onda da stasera alle 21.15 su Sky Arte Hd, attraverso filmati, animazioni, grafica e le parole di chi il Sessantotto l'ha vissuto in prima persona. Come Tony Capuozzo, che ricorda soprattutto la speranza che animava i giovani: «Non avevamo soldi però eravamo contenti, c'era la sensazione che il giorno dopo sarebbe stato migliore del giorno prima».Era «una grande avventura verso chissà che cosa», spiega Shel Shapiro, che con i Rockes divenne un'icona del beat nostrano, cantando il vento del cambiamento che soffiava sull'Italia in brani come Che colpa abbiamo noi («vediamo un mondo vecchio che/ ci sta crollando addosso ormai» e «sarà una bella società/ fondata sulla libertà»), per il quale l'apertura del Piper Club fu il segno dell'ingresso «nel mondo contemporaneo». Della discoteca romana parla anche Carlo Verdone (foto): «Eravamo felici, andavamo al Piper Club, guardavamo i gruppi, che erano addirittura i Pink Floyd, gli Who, le prime formazioni, e avevamo le fidanzate carine con la minigonna ricorda il regista e attore Le canzoni alla fine erano la colonna sonora di quei giorni, delle nostre settimane: erano la colonna sonora di un bel film».