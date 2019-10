Donatella Aragozzini

Due troupe di circa 100 persone, 10 sceneggiatori fissi e 20 a rotazione, un cast di 22 attori stabili e un centinaio che ruotano, oltre 40 comparse al giorno. Sono alcuni dei numeri de Il Paradiso delle Signore Daily, la produzione RaiFiction e Aurora Tv che torna nel pomeriggio di Rai1 da lunedì 14 ottobre alle 15.40, dopo essersi congedata lo scorso maggio con una puntata record seguita da ben 1.900.000 telespettatori, pari al 17,2% di share. E proprio al favore del pubblico deve la sua sopravvivenza la serie, che la Rai aveva inspiegabilmente deciso di non rinnovare per una terza stagione e che invece ora, dopo la mobilitazione generale alla notizia della cancellazione, è stata confermata per i prossimi due anni e opzionata per ulteriori due.

«Abbiamo vissuto male quel periodo, è stato brutto perché noi stavamo qui a recitare, sapendo che forse non ci avrebbero riconfermato» ricorda Giorgio Lupano, che interpreta Luciano Cattaneo, e Antonella Attili, alias la signora Agnese Amato, commenta che l'annuncio del trovato accordo con la Rai è stato «una sorpresona, la vittoria della meritocrazia, il pubblico che vince sull'ingiustizia di non vedersi più rappresentato. Da qui la voglia di fare sempre meglio, per piacere ancora di più». Nelle nuove 160 puntate, ambientate nell'ottobre 1960, ritroveremo Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), sua moglie Marta (Gloria Radulescu), Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e tutti gli altri personaggi storici, ma anche alcune new entry. La serie, già venduta in diversi paesi (tra cui Spagna, Portogallo, Grecia e Croazia), è uno dei programmi più visti, su Rai Italia, dagli italiani nel mondo.

