Donatella AragozziniDue amanti che si incontrano una sola volta l'anno, sempre lo stesso giorno, per un quarto di secolo. Sono i protagonisti di Same time, next year, la celebre pièce di Bernard Slade che nell'adattamento di Carlo Alighiero L'anno prossimo... alla stessa ora, in scena al Teatro Manzoni fino al 25 novembre, hanno il volto di Edy Angelillo e Blas Roca Rey.Un vero classico d'oltreoceano, rimasto in scena a Broadway per 4 anni consecutivi.«Sì, è scritto benissimo, molto divertente, con battute comiche ma non di superficie. È la storia di un amore clandestino che va avanti dal 1951 al 1976 e, anche se i personaggi sono solo due, c'è molto di più perché vediamo scorrere il tempo fuori, ce ne accorgiamo da come cambiano le mode, dalle cose di cui parlano, ad esempio la guerra del Vietnam, dalla musica che parte da Only You e finisce con Venus».È un rischio o un vantaggio interpretare un testo tanto famoso?«Certamente vai sul sicuro perché sai che è scritto in un certo modo, ma se poi qualcuno dovesse dire che qualcuno prima di te l'ha fatto meglio, ti spari. Ma allora non dovresti fare più nulla, a cominciare da Shakespeare che è stato portato in scena da attori grandissimi. Invece le cose che valgono bisogna tenerle in vita».Dopo Roma porterete lo spettacolo in tournée?«Vorremmo riprenderlo la prossima stagione, prima non è possibile perché ho altri due impegni teatrali».Quali?«Dal 20 dicembre sarò al Sistina in Rugantino con Enrico Montesano, con la regia originale di Pietro Garinei. Poi, a marzo, debutto al Ghione in Che sarà di Paolo Triestini, incentrato sull'amicizia tra tre ex-compagni di università che non si mollano per tutta la vita: un testo molto romano, dove si ride tanto, dall'inizio alla fine, ma che affronta anche un tema profondo e di grande attualità come l'eutanasia».Sul piccolo e grande schermo, nonostante trascorsi importanti, la si vede invece raramente...«Non dipende molto da me. In televisione ho fatto qualcosa, ad esempio Un medico in famiglia, ma evidentemente risulto poco credibile per i ruoli che potrei fare, preferiscono attrici che dimostrano di più la loro età».E il cinema?«Peggio ancora, nonostante abbia fatto film importanti come In viaggio con papà con Verdone, Madonna che silenzio c'è stasera con Nuti e La bruttina stagionata, per il quale ho avuto la nomination ai David di Donatello, non sono richiesta. Il cinema è stato un amante molto focoso quando ero giovane, ma il teatro non mi ha tradito mai».In tv è però stata tra i protagonisti di Tale e Quale Show lo scorso anno.«È stata un'esperienza pazzesca, divertentissima ma faticosa e formativa: dovrebbero farla tutti gli attori perché si impara a entrare in un altro personaggio in pochissimo tempo, senza le lunghe prove alle quali siamo abituati noi, cambia proprio l'approccio».riproduzione riservata ®