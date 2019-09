Donatella Aragozzini

Donne note o sconosciute, che sono giovani oggi o lo sono state ieri, tutte accomunate dal fatto di essere rappresentative, in un modo o nell'altro, di un aspetto sociale o storico di un determinato decennio. Sono le trentasei protagoniste della terza stagione de Le ragazze, il format di Pesci Combattenti ideato da Cristiana Mastropietro e condotto da Gloria Guida, che torna il 5 ottobre alle 21.40 su Rai3, guadagnando la prestigiosa collocazione del sabato sera. «Questo programma è un gioiellino commenta la Guida mi è piovuto addosso in un periodo particolare per me e mi ha dato tanto. Per quest'edizione ho dato più cuore, più consapevolezza e anche più sicurezza, spero che si noti. Spero che il cambio di serata faccia bene». Ogni puntata si apre con una donna che è stata ventenne negli anni '40, nella prima puntata la creatrice di Topo Gigio, Maria Perego, oggi 95 anni, e si chiude con una giovane del nuovo millennio; nel mezzo, figure femminili che hanno vissuto la loro giovinezza negli anni '50, '60, '70, '80 o '90. «Mi sono riconosciuta soprattutto nelle mie coetanee prosegue l'attrice perché nella loro vita ho rivisto anche la mia. Mi sono sentita più forte nell'affrontare il quotidiano. Il programma mi ha dato un bell'input per imparare a decidere della mia vita». Pur definendosi «una ragazza timida», la Guida ammette che, se non avesse il ruolo di conduttrice ma fosse dall'altra parte, sarebbe «pronta a raccontarmi, svelerei tutti i miei segreti». Tra le protagoniste delle varie puntate, Marisa Laurito, Gigliola Cinquetti, Rosanna Vaudetti, Emma Marcegaglia e Susanna Camusso.

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

