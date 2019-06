Donatella Aragozzini

Continua l'operazione nostalgia di Mediaset. Dopo aver rispolverato La sai l'ultima?, che ha esordito venerdì scorso con un ottimo 21% di share e quasi tre milioni e mezzo di telespettatori, Canale 5 trasmetterà in autunno un altro format storico, Giochi senza frontiere, affidandolo a detta di TvBlog alla coppia Ilary Blasi e Alvin. Andato in onda per la prima volta dal 1965 al 1982 e poi di nuovo dal 1988 al 1999, Jeux sans frontières questo il titolo originale del programma, voluto dall'allora presidente francese Charles De Gaulle è un torneo a base di prove di abilità e forza anche molto bizzarre, in cui ogni nazione è rappresentata in ogni puntata da una diversa città. Finora tutte le trenta edizioni, di cui quattro vinte dall'Italia (compresa l'ultima), sono state trasmesse dalla tv pubblica e presentate da volti noti come Enzo Tortora, Milly Carlucci, Claudio Lippi. «La Rai ha i diritti del titolo fino al 7 luglio 2020, ma dice che rifare il programma costa troppo», ha dichiarato qualche settimana fa in radio Ettore Ardenna, per ben sette volte al timone dei Giochi, ma a quanto pare il conduttore è male informato: il format è ora di proprietà di Banijay, società francese guidata da Marco Bassetti, che ha avuto piena libertà di proporlo alle tv commerciali di tutta Europa. La nuova edizione, che arriva dopo venti anni esatti di stop, dovrebbe andare in onda a partire da settembre e durare tre mesi. Blasi e Alvin hanno già condotto insieme il tour di Top of the Pops nelle piazze italiane, nell'ormai lontano 2003.

Lunedì 24 Giugno 2019, 05:01

