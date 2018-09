Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniCi sono i femminicidi. Tanti. Troppi. Ma ci sono anche, per fortuna, donne che sono riuscite a fuggire da amori sbagliati e uomini manipolatori prima che fosse troppo tardi. Sono loro le Sopravvissute di cui parlerà Matilde D'Errico, al debutto come conduttrice, nel suo nuovo format al via il 9 settembre alle 23.15 su Rai3, subito dopo Amore criminale (di cui lei stessa è ideatrice, autrice e regista). «Erano un paio di anni che pensavo a questo programma racconta volevo allargare il tema dalla violenza fisica agli abusi psicologici, alle relazioni pericolose, alle molestie sul lavoro. Sono temi e situazioni in cui si possono riconoscere tantissime donne ed è a loro che ci rivolgiamo: la testimonianza di chi ce l'ha fatta a salvarsi dà coraggio».Storie a lieto fine che la D'Errico ha individuato «attraverso diversi canali: alcune donne mi hanno scritto attraverso i social, altre ne abbiamo trovate facendo delle ricerche. Per approfondire questi temi ho anche frequentato un corso di auto-aiuto a Roma per donne che soffrono di dipendenza affettiva e che, nelle dinamiche di rapporto con uomini narcisisti, finiscono per perdere sicurezza e autostima».Quanto ad Amore criminale, al via sempre domenica alle 21.15 con Veronica Pivetti (foto) confermata alla conduzione, «la novità sarà che nell'anteprima parleremo delle donne che si sono battute per i diritti e che per questo hanno perso la vita o hanno subito forti limiti alla propria libertà: la prima sarà Marielle Franco, politica brasiliana che aveva denunciato gli abusi commessi dalla polizia nelle favelas, uccisa con 9 colpi di pistola a marzo scorso».