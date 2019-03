Donatella Aragozzini

Arriva in Italia il documentario che ha sconvolto il mondo della musica. Andrà in onda domani e dopodomani in prima serata su Nove, in esclusiva prima tv italiana, Leaving Neverland, il doc del regista britannico Dan Reed, che attraverso le testimonianze di Wade Robson e James Safechuck, che all'età rispettivamente di 7 e 10 anni frequentarono la tenuta californiana di Michael Jackson con le loro famiglie, riporta alla ribalta le accuse di pedofilia nei confronti del Re del Pop. I due, oggi trentenni, rivelano infatti per la prima volta di aver subito abusi sessuali da parte del cantante scomparso nel 2009, raccontando tutti gli effetti che queste presunte molestie hanno avuto su di loro in età adulta e nel loro rapporto con i figli quando sono diventati genitori. Anche se - c'è da dirlo - le accuse non sono supportate da prove, il film ha destato grande scandalo: dopo la messa in onda su Hbo negli Usa e Channel 4 in Gran Bretagna, dove ha riscosso grandi ascolti, diverse emittenti radiofoniche nel mondo hanno deciso di non trasmettere più le canzoni di Jacko e la Fox ha deciso di rimuovere l'episodio de I Simpson intitolato Stark Raving Dad, della terza stagione, dove un personaggio aveva la sua voce. E le conseguenze non si fermano qui. È infatti delle ultime ore la notizia che Paris Jackson, figlia ventenne di Michael, avrebbe tentato il suicidio, tagliandosi le vene, proprio a causa del documentario: una voce, riportata dal sito di gossip Tmz, che in realtà è stata smentita dalla diretta interessata via Twitter, ma che non fa che accrescere lo scandalo.

