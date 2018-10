Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donald Trump perde terreno ad una settimana dalle elezioni di Midterm del 6 novembre (in vantaggio i democratici) ed estrae un altro coniglio dal cilindro per cavalcare il tema dell'immigrazione. Il presidente Usa ha annunciato in un'intervista ad Axios che vuole firmare un ordine esecutivo per mettere fine allo storico diritto costituzionale di cittadinanza per i bimbi nati in Usa da immigrati illegali o da persone che non sono cittadini americani. «Siamo l'unico Paese al mondo dove una persona arriva, ha un figlio e il bimbo è un cittadino degli Stati Uniti per 85 anni con tutti i relativi benefici. È ridicolo e deve finire», ha affermato. Ma il presidente della Camera, il repubblicano Paul Ryan, contraddice subito The Donald e dichiara che «il principio dello ius soli non si può abolire con un ordine esecutivo della Casa Bianca».