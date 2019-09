«Don Matteo addio, ora c'è Angela»

Simone Montedoro, il popolare Capitano Tommasi della fiction di successo Don Matteo, diventerà L'uomo ideale nella commedia che martedì prossimo inaugurerà la stagione del teatro Golden.

Sarà di nuovo il Capitano Tommasi nella stagione conclusiva

«Si, anche se il mio sarà un ritorno solo nella terza puntata»

Il pubblico però la reclamarla in quel ruolo

«L'uscita dalla fiction è stata una decisione della produzione. L'ho accettata a malincuore perché sono affezionato al mio personaggio; ma cambiare fa parte del mio mestiere»

La vedremo anche nella ficton Angela

«Si tratta di un thriller d'azione, a metà fra road movie e favola nera, in cui interpreto un ex marito, Lino, che aiuterà la protagonista Angela, Vanessa Incontrada, a fuggire da una situazione pericolosa»

Ha scelto di vivere in Spagna con la famiglia

«Mio figlio e la mamma vivono a Ibiza, io lavoro a Roma. Essere lontano da mio figlio mi uccide; ma sono gli inconvenienti del mestiere»

Perché Ibiza?

«Abbiamo fatto diversi sopralluoghi prima di decidere e anche se mi dispiace dirlo, rispetto all'Italia ci sono servizi migliori e in un'isola tutto è a portata di mano»

Lei che tipo di figlio è stato?

«Un figlio attento e fortunato perché ho avuto una mamma che ci ha seguito in tutto; ma ci ha anche fatto vivere la vita per quella che è».

Ne L'uomo ideale, a teatro, lei farà perdere la testa ai due coinquilni Giada e Lollo, rispettivamente Claudia Campagnola e Toni Fornari

«Damiano, il mio personaggio, ha una personalità ricca di sfaccettature, e dovrebbe rappresentare l'uomo ideale; ma in fondo non lo è».

Perché?

«Perché uomo e donna ideali non esistono, è quello che noi proiettiamo su di loro a renderli tali; ma ogni essere umano ha scheletri nell'armadio».

Quali generi teatrali e cinematografici apprezza di più?

«Mi piacciono le storie complesse; drammatiche, e thriller che affrontano tematiche dai risvolti psicologici impegnativi».

Progetti?

«Proseguirò con gli spettacoli teatrali A Capodanno tutti da me e la tournée La casa di famiglia».

Teatro Golden, via Taranto 36, dal 24/09 al 13/10, ingresso 30 euro, www.teatrogolden.it

riproduzione riservata ®

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA