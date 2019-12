Don Bosco, il distributore a ridosso dell'asilo

I bambini dell'asilo nido che giocano a palla e, a due passi, la pompa di benzina con le auto in sosta. Due passi nel senso letterale del termine visto che l'asilo nido comunale Pan di Zucchero di largo dei Decemviri, a Don Bosco nel Municipio 7, confina con un benzinaio. I bambini giocano in giardino, quindi, alle spalle dell'impianto o, quando sono all'interno della struttura, distano non più di pochi metri. È una battaglia che va avanti da anni ma non trova soluzione o, meglio, nessuno che presti attenrzione al problema: la paura delle famiglie riguarda gli effetti nocivi per la salute che potrebbero derivare dal benzene, il cui odore si sente anche all'aria aperta come accade per tutte le pompe di benzina, ma anche dalla presenza praticamente costante di auto che si fermano e ripartono per fare rifornimento. «Temiamo per la salute dei piccoli spiegano i residenti - la recinzione del nido è fatta con una retina verde, molto sottile, chiediamo al Municipio che pensi almeno ad installare una copertura adatta ad assorbire gli effetti del benzinaio».(L. Loi.)

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

